Астрологический прогноз на 5 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда чрезмерная эмоциональность и повышенная обидчивость могут негативно сказаться на отношениях с близким, друзьями и – особенно! – любимыми. В это время также нежелательно заниматься творчеством: неудача может привести к удару по самооценке.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый.

Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.

Сны дня: сны нынешней ночи пророческие – они сбываются через семь дней.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Афоризм дня: "Благодарность – символ благородства души" (Эзоп).

Ангел-хранитель дня: Ломадор – обладает способностью "растягивать" время, как будто бы увеличивая количество часов в сутках.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную – это может стать плохой приметой.

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