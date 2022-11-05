Астрологический прогноз на 5 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда чрезмерная эмоциональность и повышенная обидчивость могут негативно сказаться на отношениях с близким, друзьями и – особенно! – любимыми. В это время также нежелательно заниматься творчеством: неудача может привести к удару по самооценке.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый.
Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.
Сны дня: сны нынешней ночи пророческие – они сбываются через семь дней.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Афоризм дня: "Благодарность – символ благородства души" (Эзоп).
Ангел-хранитель дня: Ломадор – обладает способностью "растягивать" время, как будто бы увеличивая количество часов в сутках.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную – это может стать плохой приметой.
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