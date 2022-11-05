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Астрологический прогноз на 5 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда чрезмерная эмоциональность и повышенная обидчивость могут негативно сказаться на отношениях с близким, друзьями и – особенно! – любимыми. В это время также нежелательно заниматься творчеством: неудача может привести к удару по самооценке. 

Символ дня: сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый. 

Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит откладывать визит к врачу. 

Сны дня: сны нынешней ночи пророческие – они сбываются через семь дней. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Афоризм дня: "Благодарность – символ благородства души" (Эзоп). 

Ангел-хранитель дня: Ломадор – обладает способностью "растягивать" время, как будто бы увеличивая количество часов в сутках. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную – это может стать плохой приметой. 

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Дата публикации
Просмотры
213
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