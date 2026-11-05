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Астрологический прогноз на 5 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любые начинания вместо успеха принесут неудачи, поэтому стоит посвятить его отдыху.
Символ дня: омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: синий, электрик, берлинская лазурь.
Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний — в таком случае необходимо вспомнить об уже имеющихся рекомендациях врача.
Питание дня: в рацион дня необходимо включить как можно больше овощей, фруктов и зелени.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки — она может негативно сказать на психоэмоциональном состоянии.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные обереги и любовные талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на существующие у него внутренние проблемы.
Табу дня: нельзя проявлять рассеянность и невнимательность — они могут сыграть с человеком злю шутку.
Цитата дня: «Я боюсь любви, как боятся боли. Потому что оборотая сторона любви — всегда боль» (Катрин Денев).
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