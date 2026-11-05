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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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4
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 5 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Омут

Омут / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любые начинания вместо успеха принесут неудачи, поэтому стоит посвятить его отдыху.

Символ дня: омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: синий, электрик, берлинская лазурь.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний — в таком случае необходимо вспомнить об уже имеющихся рекомендациях врача.

Питание дня: в рацион дня необходимо включить как можно больше овощей, фруктов и зелени.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — она может негативно сказать на психоэмоциональном состоянии.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные обереги и любовные талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на существующие у него внутренние проблемы.

Табу дня: нельзя проявлять рассеянность и невнимательность — они могут сыграть с человеком злю шутку.

Цитата дня: «Я боюсь любви, как боятся боли. Потому что оборотая сторона любви — всегда боль» (Катрин Денев).

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