Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 5 сентября

Дата публикации
Просмотры
8208
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 5 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: поскольку день благоприятен для любых действий, направленных на созидание, можно заниматься любыми делами, цель которых – создать что-то новое: например, приступать к организации нового бизнеса или строительству загородного дома. Успешным будет и общение на всех уровнях – особенно важно проводить деловые переговоры. 

Символ дня: родник, источник. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный, охра. 

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс, уваровит. 

За какую часть тела отвечает: кости груди. 

Болезни дня: день, когда нужно очень постараться, чтобы заболеть: недуги неохотно цепляются к человеку, и даже тяжелобольным в это время – пусть и ненадолго – становится легче. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, яркие, насыщенные событиями, а потому запоминающиеся, увы, редко сбываются, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу. 

Афоризм дня: "Счастливый брак – это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким" (Андре Моруа). 

Геометрическая фигура дня: плавные переходы. 

Ангел-хранитель дня: Масабэль – помогает выйти из самых сложных и запутанных ситуаций. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в профессии, бизнесе, финансах и торговле. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – гладко они не пройдут. 

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация