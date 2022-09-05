Астрологический прогноз на 5 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: поскольку день благоприятен для любых действий, направленных на созидание, можно заниматься любыми делами, цель которых – создать что-то новое: например, приступать к организации нового бизнеса или строительству загородного дома. Успешным будет и общение на всех уровнях – особенно важно проводить деловые переговоры.
Символ дня: родник, источник.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный, охра.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс, уваровит.
За какую часть тела отвечает: кости груди.
Болезни дня: день, когда нужно очень постараться, чтобы заболеть: недуги неохотно цепляются к человеку, и даже тяжелобольным в это время – пусть и ненадолго – становится легче.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, яркие, насыщенные событиями, а потому запоминающиеся, увы, редко сбываются, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.
Афоризм дня: "Счастливый брак – это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким" (Андре Моруа).
Геометрическая фигура дня: плавные переходы.
Ангел-хранитель дня: Масабэль – помогает выйти из самых сложных и запутанных ситуаций.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в профессии, бизнесе, финансах и торговле.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – гладко они не пройдут.
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