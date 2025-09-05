- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 5 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно — несмотря на финал рабочей недели — приступать к реализации нового профессионального проекта и принимать важные решения, которые окажутся единственно верными в сложившихся обстоятельствах.
Символ дня: труба — символ призыва.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: можно очищать желудок и кишечник.
Питание дня: потребление жидкости желательно минимизировать — она в любом ее виде будет загрязнять организм.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной наземной частью.
Магия и мистика дня: от любых магических действий необходимо отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.
Табу дня: под запретом находится любое бездействие.
Цитата дня: «Когда у тебя есть свое „для чего“, ты сумеешь найти любое „каким образом“ (Чжан Дацянь).
