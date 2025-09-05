Астрологический прогноз на 5 сентября

Труба / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно — несмотря на финал рабочей недели — приступать к реализации нового профессионального проекта и принимать важные решения, которые окажутся единственно верными в сложившихся обстоятельствах.

Символ дня: труба — символ призыва.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

Реклама

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: можно очищать желудок и кишечник.

Питание дня: потребление жидкости желательно минимизировать — она в любом ее виде будет загрязнять организм.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной наземной частью.

Магия и мистика дня: от любых магических действий необходимо отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.

Табу дня: под запретом находится любое бездействие.

Реклама

Цитата дня: «Когда у тебя есть свое „для чего“, ты сумеешь найти любое „каким образом“ (Чжан Дацянь).

Читайте также: