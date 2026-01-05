Астрологический прогноз на 5 января

Виноградная гроздь / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно — и это логично в понедельник — приступать к реализации важных проектов, они наверняка окажутся успешными.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый

Счастливые камни дня: гематит, вороний или соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирусное заболевание, поэтому стоит проявить осторожность и принять превентивные меры — например, выпить повышенную дозу витамина С.

Питание дня: в этот день можно позволить себе не только полезную, но и вредную пищу — разумеется, в меру.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, они сбываются на третий день.

Табу дня: под запретом — самокритика.

Цитата дня: «Счастье — это состояние души» (Уолт Дисней).

