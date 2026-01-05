- Дата публикации
Астрологический прогноз на 5 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно — и это логично в понедельник — приступать к реализации важных проектов, они наверняка окажутся успешными.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый
Счастливые камни дня: гематит, вороний или соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: велика вероятность подхватить вирусное заболевание, поэтому стоит проявить осторожность и принять превентивные меры — например, выпить повышенную дозу витамина С.
Питание дня: в этот день можно позволить себе не только полезную, но и вредную пищу — разумеется, в меру.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, они сбываются на третий день.
Табу дня: под запретом — самокритика.
Цитата дня: «Счастье — это состояние души» (Уолт Дисней).
