Астрологический прогноз на 6-7 июля

Свиток / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, время, когда особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно потратить его на учебу.

Символ дня: Свиток.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: крестец, копчик.

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Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, развиваются быстро и легко могут перейти в хроническую стадию, поэтому легкомыслие по отношению к ним недопустимо.

Питание дня: необходимо отказаться от вредных — прежде всего, мясных, жирных и жареных — продуктов, заменив овощами и зеленью.

Стрижка дня: стрижку желательно перенести на другое время.

Дачные работы дня: дни благоприятны для любых садово-огородных работ.

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Магия и мистика дня: в поисках ответа на важный вопрос можно изучать духовные и эзотерические труды.

Сны дня: сны этого времени несут нам новые знания как о нас самих, так и о жизни в целом.

Табу дня: нельзя раскрывать чужие тайны и секреты.

Цитата дня: «Смерть не самая большая потеря в жизни. Самая большая потеря — это то, что умирает в нас, пока мы еще живы» (Тупак Шакур).

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