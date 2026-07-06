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Астрологический прогноз на 6-7 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, время, когда особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно потратить его на учебу.
Символ дня: Свиток.
Стихия дня: Дерево.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: крестец, копчик.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, развиваются быстро и легко могут перейти в хроническую стадию, поэтому легкомыслие по отношению к ним недопустимо.
Питание дня: необходимо отказаться от вредных — прежде всего, мясных, жирных и жареных — продуктов, заменив овощами и зеленью.
Стрижка дня: стрижку желательно перенести на другое время.
Дачные работы дня: дни благоприятны для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: в поисках ответа на важный вопрос можно изучать духовные и эзотерические труды.
Сны дня: сны этого времени несут нам новые знания как о нас самих, так и о жизни в целом.
Табу дня: нельзя раскрывать чужие тайны и секреты.
Цитата дня: «Смерть не самая большая потеря в жизни. Самая большая потеря — это то, что умирает в нас, пока мы еще живы» (Тупак Шакур).
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