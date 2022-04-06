Астрологический прогноз на 6 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно не опасаться неожиданных и непредвиденных событий: как правило, он проходит тихо и мирно. Важно присушиваться к внутреннему голосу и поступать в соответствии с его подсказками – он плохого не посоветует.
Символ дня: журавль.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: важно беречь горло, связки и бронхи: меньше говорить – особенно на повышенных тонах, отказаться от холодных напитков,
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими: их сюжет является пророческим – в прямом смысле слова, поэтому на него необходимо обратить максимум внимания.
Афоризм дня: "Иногда объятие – это телепатия" (Стивен Кинг).
Геометрическая фигура дня: овал – символ вечности и круговорота жизни.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, использующие магическую силу растений.
Табу дня: нельзя ничего никому одалживать – ни деньги, ни вещи, ни продукты, особенно это касается пресловутой соли.
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