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Астрологический прогноз на 6 апреля

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Астрологический прогноз на 6 апреля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно не опасаться неожиданных и непредвиденных событий: как правило, он проходит тихо и мирно. Важно присушиваться к внутреннему голосу и поступать в соответствии с его подсказками – он плохого не посоветует. 

Символ дня: журавль. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: важно беречь горло, связки и бронхи: меньше говорить – особенно на повышенных тонах, отказаться от холодных напитков, 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими: их сюжет является пророческим – в прямом смысле слова, поэтому на него необходимо обратить максимум внимания. 

Афоризм дня: "Иногда объятие – это телепатия" (Стивен Кинг). 

Геометрическая фигура дня: овал – символ вечности и круговорота жизни. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, использующие магическую силу растений. 

Табу дня: нельзя ничего никому одалживать – ни деньги, ни вещи, ни продукты, особенно это касается пресловутой соли. 

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