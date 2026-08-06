Астрологический прогноз на 6 августа

Медведь / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день мощной, но при этом спокойной и созидательной энергетики, когда нельзя ничего разрушать, а можно только строить.

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Символ дня: медведь.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.

Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.

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За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: серьезных заболеваний в этот день ждать не приходится, поэтому можно посвятить день укреплению здоровья — закаливанию, занятий спортом, диете, началу курса лечения.

Питание дня: питание должно быть полноценным и сбалансированным, без перекосов в какую-либо сторону — нельзя как переедать, так и ограничивать себя в пище.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — сегодня она может вызвать упадок сил, ухудшить самочувствие и даже привлечь болезни.

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Дачные работы дня: хороший день для благоустройства загородного участка.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которых — укрепление здоровья и прибавления сил.

Сны дня: сны этой ночи показывают истинную, а не мнимую ситуацию, сложившуюся в нашей жизни.

Табу дня: нельзя отправляться в любые — особенно дальние — путешествия.

Цитата дня: «Как часто я лежал на чужой крыше под дождем, думая о доме» (Уильям Фолкнер).

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