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Астрологический прогноз на 6 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день мощной, но при этом спокойной и созидательной энергетики, когда нельзя ничего разрушать, а можно только строить.
Символ дня: медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: серьезных заболеваний в этот день ждать не приходится, поэтому можно посвятить день укреплению здоровья — закаливанию, занятий спортом, диете, началу курса лечения.
Питание дня: питание должно быть полноценным и сбалансированным, без перекосов в какую-либо сторону — нельзя как переедать, так и ограничивать себя в пище.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — сегодня она может вызвать упадок сил, ухудшить самочувствие и даже привлечь болезни.
Дачные работы дня: хороший день для благоустройства загородного участка.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которых — укрепление здоровья и прибавления сил.
Сны дня: сны этой ночи показывают истинную, а не мнимую ситуацию, сложившуюся в нашей жизни.
Табу дня: нельзя отправляться в любые — особенно дальние — путешествия.
Цитата дня: «Как часто я лежал на чужой крыше под дождем, думая о доме» (Уильям Фолкнер).
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