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Астрологический прогноз на 6 декабря

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Астрологический прогноз на 6 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: важно избегать впечатлительности и мнительности: окружающие вовсе не желают вам зла, а опасения напрасны.

Символ дня: барс. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 3. 

Цвет дня: янтарный, шафранный, охра. 

Камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, являются продолжительными и протекают тяжело – особенно если они сопряжены с сильными головными болями, потому не стоит медлить с их лечением. Неприятные ощущения в области затылка и шеи будут свидетельствовать об общей зашлакованности организма – значит, необходимо принять меры по его очищению: сесть на диету, включить в свой рацион травяные чаи. 

Афоризм дня: "И один в поле воин".

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: заключение брака противопоказано. 

Мистика дня: можно заготавливать лекарственные средства и снадобья на основе лечебных трав. 

Табу дня: нельзя выпускать из-под контроля эмоции – это может негативно сказаться не только на отношениях с людьми, но и на самочувствии. 

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