Астрологический прогноз на 6 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех будет способствовать тем, кто занимается научной работой и литературным творчеством. От активных действий нужно отказаться в пользу спокойного образа жизни.
Символ дня: Журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: необходимо также избегать переохлаждения – особенно, сквозняков и холодной воды.
Питание дня: главное в питании нынешнего дня – умеренность.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.
Сны дня: сны нынешней ночи – пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.
Табу дня: нельзя ничего продавать и отдавать.
Цитата дня: «Лучшее средство для сжигания калорий – смех» (Одри Хепберн).
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