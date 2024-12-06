Астрологический прогноз на 6 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех будет способствовать тем, кто занимается научной работой и литературным творчеством. От активных действий нужно отказаться в пользу спокойного образа жизни.

Символ дня: Журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: необходимо также избегать переохлаждения – особенно, сквозняков и холодной воды.

Питание дня: главное в питании нынешнего дня – умеренность.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи – пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя ничего продавать и отдавать.

Цитата дня: «Лучшее средство для сжигания калорий – смех» (Одри Хепберн).

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