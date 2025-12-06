Астрологический прогноз на 6 декабря

Виноградная гроздь / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: принимая важные жизненные и профессиональные решения, необходимо с осторожностью, а еще лучше – вообще этого не делать,

Символ дня: Виноградная гроздь.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: аметист, гематит, циркон.

Реклама

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: необходимо избегать мест массового скопления людей, где можно подхватить какой-нибудь вирус.

Питание дня: необходимо соблюдать умеренность в питании.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются на третий день.

Табу дня: под запретом – грусть и уныние.

Цитата дня: «Здравомыслие и счастье – комбинация невозможная» (Марк Твен).

Реклама

Читайте также: