- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 6 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: принимая важные жизненные и профессиональные решения, необходимо с осторожностью, а еще лучше – вообще этого не делать,
Символ дня: Виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: аметист, гематит, циркон.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: необходимо избегать мест массового скопления людей, где можно подхватить какой-нибудь вирус.
Питание дня: необходимо соблюдать умеренность в питании.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются на третий день.
Табу дня: под запретом – грусть и уныние.
Цитата дня: «Здравомыслие и счастье – комбинация невозможная» (Марк Твен).
Читайте также: