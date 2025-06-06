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Астрологический прогноз на 6 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день предназначен для завершения начатых ранее дел, но не подходит для новых начинаний.
Символ дня: Огненная Змея.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: изумрудный – символизирует внутреннюю гармонию, равновесие, стабильность и спокойствие.
Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело, поэтому необходимо сразу же принять меры, обратившись к врачу.
Питание дня: тяжелую и жирную пищу желательно заменить овощами с большим количеством клетчатки – всеми видами капусты, зеленым горошком, спаржей, морковью
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно собирать любые культуры со съедобной наземной частью.
Магия и мистика дня: от магических обрядов сегодня лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут указывать на внутренние проблемы, которые донимают человека.
Табу дня: опасность представляют колющие и режущие предметы, поэтому с ними нужно обращаться осторожно.
Цитата дня: «Одиночество есть жребий всех выдающихся умов» (Артур Шопенгауэр).
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