Астрологический прогноз на 6 июня

Опал / © Getty Images

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день предназначен для завершения начатых ранее дел, но не подходит для новых начинаний.

Символ дня: Огненная Змея.

Реклама

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: изумрудный – символизирует внутреннюю гармонию, равновесие, стабильность и спокойствие.

Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело, поэтому необходимо сразу же принять меры, обратившись к врачу.

Питание дня: тяжелую и жирную пищу желательно заменить овощами с большим количеством клетчатки – всеми видами капусты, зеленым горошком, спаржей, морковью

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать любые культуры со съедобной наземной частью.

Магия и мистика дня: от магических обрядов сегодня лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут указывать на внутренние проблемы, которые донимают человека.

Табу дня: опасность представляют колющие и режущие предметы, поэтому с ними нужно обращаться осторожно.

Реклама

Цитата дня: «Одиночество есть жребий всех выдающихся умов» (Артур Шопенгауэр).

Читайте также: