Астрологический прогноз на 6 июня

Табун лошадей / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда категорически не рекомендуется никого обманывать, даже прикрывая ложь благими намерениями: ложь все равно раскроется, ухудшив, а не улучшив ситуацию и отношения.

Символ дня: Табун лошадей.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, сиреневый

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.

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За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, но обратиться к врачу все-таки не помешает — как говорится, на всякий случай.

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и тяжелой пиши, алкоголя и сильнодействующих лекарств.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен — она не только украсит, но и принесет удачу.

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Дачные работы дня: желательно соблюдать для сушки фрукты и лекарственные растения

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, защищающие дом от нежелательных гостей.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.

Табу дня: из-за серьезного риска заражения крови необходимо тщательно обрабатывать любую — даже небольшую — ранку.

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Цитата дня: «Любовь никогда не оставляет нас одних» (Боб Марли)

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