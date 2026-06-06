- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 6 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда категорически не рекомендуется никого обманывать, даже прикрывая ложь благими намерениями: ложь все равно раскроется, ухудшив, а не улучшив ситуацию и отношения.
Символ дня: Табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, сиреневый
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, но обратиться к врачу все-таки не помешает — как говорится, на всякий случай.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и тяжелой пиши, алкоголя и сильнодействующих лекарств.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен — она не только украсит, но и принесет удачу.
Дачные работы дня: желательно соблюдать для сушки фрукты и лекарственные растения
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, защищающие дом от нежелательных гостей.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.
Табу дня: из-за серьезного риска заражения крови необходимо тщательно обрабатывать любую — даже небольшую — ранку.
Цитата дня: «Любовь никогда не оставляет нас одних» (Боб Марли)
Читайте также:
Марс в Тельце с 19 мая до 28 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех