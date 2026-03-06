Астрологический прогноз на 6 марта

Магический кристалл / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда на свою жизнь и происходящие в ней события можно посмотреть как будто бы со стороны.

Символ дня: магический кристалл.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: сиреневый аметист, белый агат, опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки, поясница.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но серьезной опасности не представляют.

Питание дня: от мяса и грибов нужно отказаться, заменив их рыбой и овощами.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: день желательно провести в саду или на огороде, приводя их в порядок после зимы.

Магия и мистика дня: можно — и нужно — избавляться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о том, что нужно сделать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Табу дня: необходимо — хотя бы на время — отказаться от вредных привычек.

Цитата дня: «Любовь не должна быть запятнана дружбой» (Эрих Мария Ремарк).

