Астрологический прогноз на 6 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда на свою жизнь и происходящие в ней события можно посмотреть как будто бы со стороны.
Символ дня: магический кристалл.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: сиреневый аметист, белый агат, опал, шпинель.
За какую часть тела отвечает: почки, поясница.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но серьезной опасности не представляют.
Питание дня: от мяса и грибов нужно отказаться, заменив их рыбой и овощами.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: день желательно провести в саду или на огороде, приводя их в порядок после зимы.
Магия и мистика дня: можно — и нужно — избавляться от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о том, что нужно сделать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.
Табу дня: необходимо — хотя бы на время — отказаться от вредных привычек.
Цитата дня: «Любовь не должна быть запятнана дружбой» (Эрих Мария Ремарк).
