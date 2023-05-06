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Астрологический прогноз на 6 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день отдыха и расслабления, которое дарит радость и удовлетворение – как собой, так и жизненными обстоятельствами, личными и профессиональными.

Символ дня: колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый. 

Счастливые камни дня: циркон, прозрачный аметист.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: велика вероятность серьезно травмироваться или подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность

Питание дня: нельзя допускать переедания и употреблять тяжелую и жирную пищу – прежде всего мясо.  

Стрижка дня: день не подходит для манипуляций с волосами. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.  

Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокопанием. 

Цитата дня: "Веселое сердце благотворно, а унылый дух сушит кости" (Ветхий завет. Притчи Соломона). 

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Дата публикации
Просмотры
382
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