Астрологический прогноз на 6 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день отдыха и расслабления, которое дарит радость и удовлетворение – как собой, так и жизненными обстоятельствами, личными и профессиональными.

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый.

Счастливые камни дня: циркон, прозрачный аметист.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: велика вероятность серьезно травмироваться или подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Питание дня: нельзя допускать переедания и употреблять тяжелую и жирную пищу – прежде всего мясо.

Стрижка дня: день не подходит для манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокопанием.

Цитата дня: "Веселое сердце благотворно, а унылый дух сушит кости" (Ветхий завет. Притчи Соломона).

Читайте также: