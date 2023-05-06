Астрологический прогноз на 6 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день отдыха и расслабления, которое дарит радость и удовлетворение – как собой, так и жизненными обстоятельствами, личными и профессиональными.
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый.
Счастливые камни дня: циркон, прозрачный аметист.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: велика вероятность серьезно травмироваться или подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность.
Питание дня: нельзя допускать переедания и употреблять тяжелую и жирную пищу – прежде всего мясо.
Стрижка дня: день не подходит для манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.
Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокопанием.
Цитата дня: "Веселое сердце благотворно, а унылый дух сушит кости" (Ветхий завет. Притчи Соломона).
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