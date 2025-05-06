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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
45
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 6 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Фонтан

Фонтан / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день активизации энергии рода, поэтому в это время рекомендуются помянуть умерших родственников или — в случае необходимости — попросить у них помощи

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый — символ успеха, власти и процветания.

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если не медлить с обращением за врачебной помощью.

Питание дня: в рационе должно быть как можно больше овоще, фруктов и свежевыжатых соков.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: растениям необходим энергичный полив.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться вещими, но понять их смысл можно будет только в случае грамотной расшифровки.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: «Чтение и письмо для меня — равносильны существованию» (Гертруда Стайл).

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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