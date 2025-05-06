- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 6 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день активизации энергии рода, поэтому в это время рекомендуются помянуть умерших родственников или — в случае необходимости — попросить у них помощи
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый — символ успеха, власти и процветания.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если не медлить с обращением за врачебной помощью.
Питание дня: в рационе должно быть как можно больше овоще, фруктов и свежевыжатых соков.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: растениям необходим энергичный полив.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться вещими, но понять их смысл можно будет только в случае грамотной расшифровки.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: «Чтение и письмо для меня — равносильны существованию» (Гертруда Стайл).
Читайте также: