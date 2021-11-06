Астрологический прогноз на 6 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: под влиянием негативных энергий дня – особенно это касается первой его половины – люди становятся мнительными, впечатлительными и уязвимыми, поэтому не стоит обижать их даже самыми безобидными высказываниями.

Символ дня: дикий кот.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Цвет дня: охра.

Камни дня: джеспилит, пирит.

За какую часть тела отвечает: шея, уши.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, долго длятся и трудно поддаются излечению, поэтому к врачу необходимо обращаться в самом начале – при появлении первых симптомов.

Афоризм дня: и один в поле воин.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: звезды не рекомендуют заключать браки – они вряд ли окажутся счастливыми, да и продлятся недолго.

Мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и снимать венец безбрачия.

Табу дня: не стоит давать волю эмоциям – они до добра не доведут.

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