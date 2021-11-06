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Астрологический прогноз на 6 ноября

Астрологический прогноз на 6 ноября

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Поступки дня: под влиянием негативных энергий дня – особенно это касается первой его половины – люди становятся мнительными, впечатлительными и уязвимыми, поэтому не стоит обижать их даже самыми безобидными высказываниями. 

Символ дня: дикий кот.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Цвет дня: охра.

Камни дня: джеспилит, пирит. 

За какую часть тела отвечает: шея, уши.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, долго длятся и трудно поддаются излечению, поэтому к врачу необходимо обращаться в самом начале – при появлении первых симптомов. 

Афоризм дня: и один в поле воин.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: звезды не рекомендуют заключать браки – они вряд ли окажутся счастливыми, да и продлятся недолго. 

Мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и снимать венец безбрачия. 

Табу дня: не стоит давать волю эмоциям – они до добра не доведут. 

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