Астрологический прогноз на 6 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда лучше не принимать серьезные решения – велика вероятность совершить ошибку. Необходимо обращать внимание на информацию, поступающую из самых разных – порой неожиданных – источников, она окажется очень важной.
Символ дня: диск.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: активный день.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, электрик.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь, кровеносная система.
Болезни дня: все, что поступает в организм, очень быстро всасывается в кровь, поэтому важно с осторожностью принимать лекарственные препараты – особенно капли, в состав которых входит спирт.
Сны дня: сны нынешней ночи "высвечивают" проблемы, которые нужно решать.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Афоризм дня: "Эгоизм – такой отвратительный порок, который никто не простит в другом человеке и никто не признает в самом себе" (Генри Бичер).
Ангел-хранитель дня: Оргус – укрепляет дружеские отношения, помогает заводить нужные связи.
Магия и мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать карму.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 31 октября - 6 ноября 2022 года
- Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2022 года для всех 12 знаков
- Финансовый гороскоп на ноябрь 2022 года
- Любовный гороскоп на ноябрь 2022 года