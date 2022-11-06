Астрологический прогноз на 6 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда лучше не принимать серьезные решения – велика вероятность совершить ошибку. Необходимо обращать внимание на информацию, поступающую из самых разных – порой неожиданных – источников, она окажется очень важной.

Символ дня: диск.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, электрик.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь, кровеносная система.

Болезни дня: все, что поступает в организм, очень быстро всасывается в кровь, поэтому важно с осторожностью принимать лекарственные препараты – особенно капли, в состав которых входит спирт.

Сны дня: сны нынешней ночи "высвечивают" проблемы, которые нужно решать.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Афоризм дня: "Эгоизм – такой отвратительный порок, который никто не простит в другом человеке и никто не признает в самом себе" (Генри Бичер).

Ангел-хранитель дня: Оргус – укрепляет дружеские отношения, помогает заводить нужные связи.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать карму.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными.

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