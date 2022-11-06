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Астрологический прогноз на 6 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
245
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда лучше не принимать серьезные решения – велика вероятность совершить ошибку. Необходимо обращать внимание на информацию, поступающую из самых разных – порой неожиданных – источников, она окажется очень важной. 

Символ дня: диск. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, электрик. 

Счастливые камни дня: рубин, красный опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь, кровеносная система. 

Болезни дня: все, что поступает в организм, очень быстро всасывается в кровь, поэтому важно с осторожностью принимать лекарственные препараты – особенно капли, в состав которых входит спирт. 

Сны дня: сны нынешней ночи "высвечивают" проблемы, которые нужно решать. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Афоризм дня: "Эгоизм – такой отвратительный порок, который никто не простит в другом человеке и никто не признает в самом себе" (Генри Бичер). 

Ангел-хранитель дня: Оргус – укрепляет дружеские отношения, помогает заводить нужные связи. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать карму.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными. 

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Дата публикации
Просмотры
245
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