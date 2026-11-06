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Астрологический прогноз на 6 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: старые профессиональные и финансовые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым — нетрадиционным — углом зрения.
Символ дня: маяк.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд.
За какую часть тела отвечает: ноги: голени, ступни.
Болезни дня: серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы могут вызвать стрессы, поэтому необходимо их избегать.
Питание дня: необходимо включить в рацион овощи (за исключением картофеля), морепродукты и фрукты.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она обещает приятные сюрпризы в личной жизни.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение нескольких дней.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения — оно может стать причиной серьезный проблем со здоровьем.
Цитата дня: «Сделай жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой — это дар» (Ошо).
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