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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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414
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 6 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Маяк

Маяк / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: старые профессиональные и финансовые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым — нетрадиционным — углом зрения.

Символ дня: маяк.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги: голени, ступни.

Болезни дня: серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы могут вызвать стрессы, поэтому необходимо их избегать.

Питание дня: необходимо включить в рацион овощи (за исключением картофеля), морепродукты и фрукты.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она обещает приятные сюрпризы в личной жизни.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения — оно может стать причиной серьезный проблем со здоровьем.

Цитата дня: «Сделай жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой — это дар» (Ошо).

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