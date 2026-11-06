Астрологический прогноз на 6 ноября

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: старые профессиональные и финансовые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым — нетрадиционным — углом зрения.

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Символ дня: маяк.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд.

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За какую часть тела отвечает: ноги: голени, ступни.

Болезни дня: серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы могут вызвать стрессы, поэтому необходимо их избегать.

Питание дня: необходимо включить в рацион овощи (за исключением картофеля), морепродукты и фрукты.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она обещает приятные сюрпризы в личной жизни.

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Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения — оно может стать причиной серьезный проблем со здоровьем.

Цитата дня: «Сделай жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой — это дар» (Ошо).

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