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Астрологический прогноз на 6 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день — ради сохранения внутренней гармонии — желательно провести в одиночестве.
Символ дня: черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: красная яшма, шпаты, тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому медлить с лечением нельзя.
Питание дня: лечебное голодание, пост и разгрузочные дни улучшат состояние здоровья.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости — любые процедуры с волосами будут способствовать упадку сил.
Дачные работы дня: можно собирать урожай еще сохранившихся на грядках овощей.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро, при этом очень важно правильно растолковать расклад.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но отражают внутреннее состояние человека.
Табу дня: нельзя бить стеклянную посуду и проливать воду.
Цитата дня: «К образованного человека всегда будет больше вопросов, чем ответов» (Хелен Келлер).
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