Астрологический прогноз на 6 октября

Черепаха / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день — ради сохранения внутренней гармонии — желательно провести в одиночестве.

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Символ дня: черепаха.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: красная яшма, шпаты, тигровый и кошачий глаз.

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За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому медлить с лечением нельзя.

Питание дня: лечебное голодание, пост и разгрузочные дни улучшат состояние здоровья.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости — любые процедуры с волосами будут способствовать упадку сил.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай еще сохранившихся на грядках овощей.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро, при этом очень важно правильно растолковать расклад.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но отражают внутреннее состояние человека.

Табу дня: нельзя бить стеклянную посуду и проливать воду.

Цитата дня: «К образованного человека всегда будет больше вопросов, чем ответов» (Хелен Келлер).

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