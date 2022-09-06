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Астрологический прогноз на 6 сентября

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Астрологический прогноз на 6 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: все силы звезды рекомендуют направить на созидание, поскольку разрушения не приветствуются, поэтому рано или поздно человек, действия которого имеют негативный подтекст, получит наказание в виде бумеранга. Противопоказан сидячий, малоподвижный образ жизни, поскольку он противоречит общему настрою лунных суток. 

Символ дня: лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность как обострения хронических заболеваний, так и появления новых – в том, и в другом случае без помощи врача не обойтись. 

Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, по какому – правильному или неправильному – пути идет в жизни человек или ему надо что-то в этом смысле подкорректировать. 

Афоризм дня: "Честность – единственная вещь, которой не было найдено достойной замены" (Наполеон Хилл). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет влюбленные сердца. 

Магия и мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, но осуществлять их сегодня не стоит – время для этого еще не пришло. 

Табу дня: не стоит использовать в быту колющие и режущие предметы. 

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