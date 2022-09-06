Астрологический прогноз на 6 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: все силы звезды рекомендуют направить на созидание, поскольку разрушения не приветствуются, поэтому рано или поздно человек, действия которого имеют негативный подтекст, получит наказание в виде бумеранга. Противопоказан сидячий, малоподвижный образ жизни, поскольку он противоречит общему настрою лунных суток.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность как обострения хронических заболеваний, так и появления новых – в том, и в другом случае без помощи врача не обойтись.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, по какому – правильному или неправильному – пути идет в жизни человек или ему надо что-то в этом смысле подкорректировать.
Афоризм дня: "Честность – единственная вещь, которой не было найдено достойной замены" (Наполеон Хилл).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет влюбленные сердца.
Магия и мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, но осуществлять их сегодня не стоит – время для этого еще не пришло.
Табу дня: не стоит использовать в быту колющие и режущие предметы.
Читайте также:
- Любовный гороскоп на сентябрь 2022 года
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на сентябрь 2022 года
- Финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 5-11 сентября 2022 года
- Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: день мощной позитивной энергетики