Астрологический прогноз на 6 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: все силы звезды рекомендуют направить на созидание, поскольку разрушения не приветствуются, поэтому рано или поздно человек, действия которого имеют негативный подтекст, получит наказание в виде бумеранга. Противопоказан сидячий, малоподвижный образ жизни, поскольку он противоречит общему настрою лунных суток.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый.

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: велика вероятность как обострения хронических заболеваний, так и появления новых – в том, и в другом случае без помощи врача не обойтись.

Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, по какому – правильному или неправильному – пути идет в жизни человек или ему надо что-то в этом смысле подкорректировать.

Афоризм дня: "Честность – единственная вещь, которой не было найдено достойной замены" (Наполеон Хилл).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет влюбленные сердца.

Магия и мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, но осуществлять их сегодня не стоит – время для этого еще не пришло.

Табу дня: не стоит использовать в быту колющие и режущие предметы.

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