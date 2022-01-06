Астрологический прогноз на 6 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: кардинальные жизненные перемены, которые могут происходить в этот день, связаны не с новыми шансами и возможностями, а с использованием прежних, правда, хорошо переработанных.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 5.
Цвет дня: голубой.
Камни дня: бирюза, мрамор, халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищеварительная система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нельзя оставлять без внимания – они чреваты серьезными осложнениями.
Афоризм дня: "Энергия может порождать лишь напряженным единством противоположностей" (Карл Густав Юнг).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: брак заключать не следует, а вот назначать романтическое свидание не только можно, но и нужно.
Мистика дня: можно проводить магические обряды на привлечение любви и удачи в бизнесе и торговле.
Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим свою злость и агрессию.
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