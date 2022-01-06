Астрологический прогноз на 6 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: кардинальные жизненные перемены, которые могут происходить в этот день, связаны не с новыми шансами и возможностями, а с использованием прежних, правда, хорошо переработанных.

Символ дня: единорог.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5.

Цвет дня: голубой.

Камни дня: бирюза, мрамор, халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищеварительная система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нельзя оставлять без внимания – они чреваты серьезными осложнениями.

Афоризм дня: "Энергия может порождать лишь напряженным единством противоположностей" (Карл Густав Юнг).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: брак заключать не следует, а вот назначать романтическое свидание не только можно, но и нужно.

Мистика дня: можно проводить магические обряды на привлечение любви и удачи в бизнесе и торговле.

Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим свою злость и агрессию.

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