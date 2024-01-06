Астрологический прогноз на 6 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых начинаний, причем чем грандиознее они будут, тем успешнее в результате окажутся: поскольку на календаре выходной, речь, скорее всего, пойдет о домашних хлопотах.

Символ дня: вулкан.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, медовый, терракотовый.

Счастливые камни дня: малахит, гроссуляр.

За какую часть тела отвечает: лимфатическая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлиться долго и привести к серьезным осложнениям, особенно если заниматься самолечением, поэтому его необходимо избегать – впрочем, как и всегда.

Питание дня: от жидкости в любом ее виде – даже если речь о супах – лучше отказаться,

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим и античным богам.

Сны дня: сны нынешней ночи дадут подсказку относительно того, в какой сфере деятельности человека ждет успех – как профессиональный, так и финансовый.

Табу дня: от поездок – даже кратковременных – лучше отказаться.

Цитата дня: "Воображение – это начало создания. Вы воображаете то, чего хотите; вы желаете того, что воображаете; и, наконец, вы создаете то, чего желаете" (Бернард Шоу).

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