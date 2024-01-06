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Астрологический прогноз на 6 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
9
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 января

Вулкан - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых начинаний, причем чем грандиознее они будут, тем успешнее в результате окажутся: поскольку на календаре выходной, речь, скорее всего, пойдет о домашних хлопотах. 

Символ дня: вулкан. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, медовый, терракотовый. 

Счастливые камни дня: малахит, гроссуляр. 

За какую часть тела отвечает: лимфатическая система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлиться долго и привести к серьезным осложнениям, особенно если заниматься самолечением, поэтому его необходимо избегать – впрочем, как и всегда. 

Питание дня: от жидкости в любом ее виде – даже если речь о супах – лучше отказаться, 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим и античным богам. 

Сны дня: сны нынешней ночи дадут подсказку относительно того, в какой сфере деятельности человека ждет успех – как профессиональный, так и финансовый. 

Табу дня: от поездок – даже кратковременных – лучше отказаться. 

Цитата дня: "Воображение – это начало создания. Вы воображаете то, чего хотите; вы желаете того, что воображаете; и, наконец, вы создаете то, чего желаете" (Бернард Шоу). 

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Дата публикации
Просмотры
9
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