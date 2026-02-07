Астрологический прогноз на 7-8 февраля

Табун лошадей / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 21 лунный день, которые продлится двое календарных суток, подходит для революционных перемен во всех видах жизни и деятельности, с учетом выходных моно предположить, что они коснутся дома и быта.

Символ дня: Табун лошадей.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.

Реклама

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо подумать о мерах по его укреплению.

Питание дня: из рациона нужно исключить жирное, жареное и алкогольные напитки — впрочем, это нужно делать и в другие дни.

Стрижка дня: для стрижки время благоприятно.

Реклама

Магия и мистика дня: разрешено проводить ритуалы, которые позволят отвадить от порога недоброжелательно настроенных людей.

Сны дня: сны этих ночей рассказывают человеку о внутренних проблемах, которые мешают ему жить и работать в полную силу.

Табу дня: важно тщательно дезинфицировать даже незначительнее ранки и царапины — они чреваты заражением.

Цитата дня: «Я глубоко убежден, что что наиболее успешные деловые связи основываются на доверии, взаимопонимании и преданности — тех же чертах, без которой невозможна близкая дружба» (Дэвид Рокфеллер).

Реклама

Читайте также: