Астрологический прогноз на 7-8 марта

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 19 лунный день, который продлится двое календарных суток, один из самых сложных во всем лунном месяце, он требует повышенной осторожности и неторопливости во всех жизненных сферах.

Символ дня: Золотой Паук (Рахну).

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.

Болезни дня: болезни нынешнего дня продолжительные и изматывающие, но проходят без осложнений, главное — не упустить время, необходимое для обращения к врачу.

Питание дня: в еде сегодня особенно важно соблюдать умеренность.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит упускать такой шанс.

Дачные работы дня: необходимо осторожно обращаться с корнями растений: их повреждение может привести к их гибели.

Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство, используя магическую силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи могут предсказать будущее, особенно если их удастся правильно расшифровать.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Большая ошибка мечтать о себе больше, чем следует, и ценить себя меньше, чем стоишь» (Иоганн Вольфганг Гете).

