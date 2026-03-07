- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 7-8 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 19 лунный день, который продлится двое календарных суток, один из самых сложных во всем лунном месяце, он требует повышенной осторожности и неторопливости во всех жизненных сферах.
Символ дня: Золотой Паук (Рахну).
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.
За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.
Болезни дня: болезни нынешнего дня продолжительные и изматывающие, но проходят без осложнений, главное — не упустить время, необходимое для обращения к врачу.
Питание дня: в еде сегодня особенно важно соблюдать умеренность.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит упускать такой шанс.
Дачные работы дня: необходимо осторожно обращаться с корнями растений: их повреждение может привести к их гибели.
Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство, используя магическую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи могут предсказать будущее, особенно если их удастся правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Большая ошибка мечтать о себе больше, чем следует, и ценить себя меньше, чем стоишь» (Иоганн Вольфганг Гете).
