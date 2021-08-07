Астрологический прогноз на 7 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: гармоничное время, когда нельзя ссориться, конфликтовать и допускать плохие мысли – все это может перетянуть чашу весов, на которой находится зло. Любые финансовые и бизнес-вопросы будут решать легко, как по маслу.

Символ дня: лотос, кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 1.

Цвет дня: белый и фиолетовый.

Камни дня: молочный опал, аквамарин, жадеит.

За какую часть тела отвечает: глаза и сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: необходимо следить за показателями артериального давления и избегать того, что может его повысить: нервов, долгой работы за компьютером и чтения.

Слова дня: познай самое себя.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: почувствовав необходимость в помощи или добром совете, стоит обратиться к близким людям.

Мистика дня: день благоприятен для женской магии и аутотренингов.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать, даже если всего лишь нужно ободрать стены для ремонта.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые заменяют активные действия созерцанием. В силу высоко развитой интуиции, они тонко чувствуют окружающий мир, в котором видят только прекрасное. От рождения имеют задатки самых разных искусств, поэтому, как правило, выбирают связанную с ними профессию.

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