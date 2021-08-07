Астрологический прогноз на 7 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: гармоничное время, когда нельзя ссориться, конфликтовать и допускать плохие мысли – все это может перетянуть чашу весов, на которой находится зло. Любые финансовые и бизнес-вопросы будут решать легко, как по маслу.
Символ дня: лотос, кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 1.
Цвет дня: белый и фиолетовый.
Камни дня: молочный опал, аквамарин, жадеит.
За какую часть тела отвечает: глаза и сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: необходимо следить за показателями артериального давления и избегать того, что может его повысить: нервов, долгой работы за компьютером и чтения.
Слова дня: познай самое себя.
Геометрическая фигура дня: волнистые линии.
Брак и отношения дня: почувствовав необходимость в помощи или добром совете, стоит обратиться к близким людям.
Мистика дня: день благоприятен для женской магии и аутотренингов.
Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать, даже если всего лишь нужно ободрать стены для ремонта.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые заменяют активные действия созерцанием. В силу высоко развитой интуиции, они тонко чувствуют окружающий мир, в котором видят только прекрасное. От рождения имеют задатки самых разных искусств, поэтому, как правило, выбирают связанную с ними профессию.
Читайте также: Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака: день, когда лучше ограничить свой круг общения