Астрологический прогноз на 7 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в любом деле – как профессиональном, так и бытовом – важен не результат, а процесс: если он будет приносить удовольствие, то и итог превзойдет все ожидания. Любые решения, какой бы сферы жизни и деятельности они ни касались, необходимо принимать взвешенно – скоропалительные выводы могут оказаться ошибочными.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: селенит, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начинавшиеся как легкие, могут стать опасными, поэтому лечить их необходимо сразу – без промедления.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, на сколько процентов он использует свой профессиональный и творческий потенциал: сновидение с хорошим сюжетом говорит о том, что он находится на правильном пути – и наоборот.

Афоризм дня: "Кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным" (Иоганн Вольфганг фон Гете).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет любящие сердца.

Магия и мистика дня: любые магические обряды принесут желаемый результат.

Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колющими и режущими предметами.

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