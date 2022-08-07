Астрологический прогноз на 7 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в любом деле – как профессиональном, так и бытовом – важен не результат, а процесс: если он будет приносить удовольствие, то и итог превзойдет все ожидания. Любые решения, какой бы сферы жизни и деятельности они ни касались, необходимо принимать взвешенно – скоропалительные выводы могут оказаться ошибочными.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: селенит, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начинавшиеся как легкие, могут стать опасными, поэтому лечить их необходимо сразу – без промедления.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, на сколько процентов он использует свой профессиональный и творческий потенциал: сновидение с хорошим сюжетом говорит о том, что он находится на правильном пути – и наоборот.
Афоризм дня: "Кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным" (Иоганн Вольфганг фон Гете).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет любящие сердца.
Магия и мистика дня: любые магические обряды принесут желаемый результат.
Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колющими и режущими предметами.
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