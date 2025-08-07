Астрологический прогноз на 7 августа

Шакал / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые овладевают сущностью человека и подталкивает его к неблаговидным поступкам.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: агат, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но это не значит, что на нее можно не обращать внимания.

Питание дня: можно подбирать новые виды диеты.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для подкормки растений.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую и духовную литературу

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать.

Цитата дня: «Разленишься — станет пусто. Потом все надоест. А там уже и жить не хочется» (Лю Шаоцзы).

