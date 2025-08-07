- Дата публикации
Астрологический прогноз на 7 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые овладевают сущностью человека и подталкивает его к неблаговидным поступкам.
Символ дня: крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но это не значит, что на нее можно не обращать внимания.
Питание дня: можно подбирать новые виды диеты.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для подкормки растений.
Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую и духовную литературу
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать.
Цитата дня: «Разленишься — станет пусто. Потом все надоест. А там уже и жить не хочется» (Лю Шаоцзы).
