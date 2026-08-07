Астрологический прогноз на 7 августа

Морская раковина / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 25-й лунный день, который продлится двое календарных суток, нельзя бездельничать: в путницу нужно завершать рабочие дела, в субботу переходить к решению бытовых и хозяйственных вопросов. .

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Символ дня: морская раковина.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: гелиотроп, празем, розовый мрамор.

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За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: первыми под удар в эти дни попадают уши и почки, во втором случае особенно важно избегать переохлаждения. Также велика вероятность головных болей и проблем с психикой.

Питание дня: важно максимально сократить употребление соли и жидкости. также нужно отказаться от тяжелой пищи вообще и мяса — в частности

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может вызвать усталость, повысить главное давление и, как следствие, ухудшить зрение.

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Дачные работы дня: время благоприятно для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно делать практики, связанные с соленой водой, морскими камнями и ракушками, а также гадать на картах Таро.

Сны дня: сны нынешних ночей часто являются вещими — они рассказывают о скрытых проблема, о которых мы можем даже не подозревать.

Табу дня: нельзя никуда спешить и суетиться — результат такого поведения окажется противоположным ожидаемому

Цитата дня: «Всем великим переменах предшествует хаос» (Дипак Чопра).

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