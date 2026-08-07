- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1400
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 7 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 25-й лунный день, который продлится двое календарных суток, нельзя бездельничать: в путницу нужно завершать рабочие дела, в субботу переходить к решению бытовых и хозяйственных вопросов. .
Символ дня: морская раковина.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: гелиотроп, празем, розовый мрамор.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: первыми под удар в эти дни попадают уши и почки, во втором случае особенно важно избегать переохлаждения. Также велика вероятность головных болей и проблем с психикой.
Питание дня: важно максимально сократить употребление соли и жидкости. также нужно отказаться от тяжелой пищи вообще и мяса — в частности
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может вызвать усталость, повысить главное давление и, как следствие, ухудшить зрение.
Дачные работы дня: время благоприятно для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно делать практики, связанные с соленой водой, морскими камнями и ракушками, а также гадать на картах Таро.
Сны дня: сны нынешних ночей часто являются вещими — они рассказывают о скрытых проблема, о которых мы можем даже не подозревать.
Табу дня: нельзя никуда спешить и суетиться — результат такого поведения окажется противоположным ожидаемому
Цитата дня: «Всем великим переменах предшествует хаос» (Дипак Чопра).
Читайте также:
Зодиакальный гороскоп на август 2026 года для всех 12 знаков
Марс в знаке Рака: что изменится с 11 августа по 28 сентября