Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 7 декабря

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 7 декабря

Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит принимать важные решения и конфликтовать с окружающими людьми – ни то, ни другое до добра не доведет. Велика вероятность из-за плохого настроения сказать неприятному человеку все, чего он достоин, однако важно сопротивляться из последних сил.

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 4. 

Цвет дня: изумрудный, малахитовый. 

Камни дня: агат, амазонит, зеленый нефрит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: давший о себе в этот день знать недуг может продлиться долго, к тому же чреват серьезными осложнениями, поэтому, почувствовав себя плохо, необходимо сразу же принимать меры. Хирургическое вмешательство – прежде всего на уязвимой в этот день гортани – необходимо перенести на другое время. 

Афоризм дня: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: помолвку или официальное заключение брака лучше перенести на другой день. 

Мистика дня: можно снимать порчу, делать отвороты и обереги. 

Табу дня: нежелательно работать в коллективе – общение с коллегами чревато конфликтами. 

Читайте также: 

Следующая публикация