Астрологический прогноз на 7 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит принимать важные решения и конфликтовать с окружающими людьми – ни то, ни другое до добра не доведет. Велика вероятность из-за плохого настроения сказать неприятному человеку все, чего он достоин, однако важно сопротивляться из последних сил.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 4.

Цвет дня: изумрудный, малахитовый.

Камни дня: агат, амазонит, зеленый нефрит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: давший о себе в этот день знать недуг может продлиться долго, к тому же чреват серьезными осложнениями, поэтому, почувствовав себя плохо, необходимо сразу же принимать меры. Хирургическое вмешательство – прежде всего на уязвимой в этот день гортани – необходимо перенести на другое время.

Афоризм дня: "Кто владеет информацией, тот владеет миром".

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: помолвку или официальное заключение брака лучше перенести на другой день.

Мистика дня: можно снимать порчу, делать отвороты и обереги.

Табу дня: нежелательно работать в коллективе – общение с коллегами чревато конфликтами.

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