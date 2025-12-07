ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 7 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Обезьяна

Обезьяна / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день, не подходит для активной деятельности, даже если она будет касаться спорта – лучше заняться спокойными его видами.

Символ дня: Обезьяна

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: шпинель, аметист, кахолонг.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – желательно вспомнит все предписания лечащего врача.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно создавать обереги, защищающие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи дадут важную подсказку относительно того, с кем можно общаться, а с кем – нет.

Табу дня: необходимо наотрез отказаться от вредных привычек

Цитата дня: «Быть в гармонии с самим собой – это значит допускать все, что бы ни было» (Ошо).

