- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 7 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день, не подходит для активной деятельности, даже если она будет касаться спорта – лучше заняться спокойными его видами.
Символ дня: Обезьяна
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: шпинель, аметист, кахолонг.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – желательно вспомнит все предписания лечащего врача.
Питание дня: можно голодать и поститься.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно создавать обереги, защищающие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи дадут важную подсказку относительно того, с кем можно общаться, а с кем – нет.
Табу дня: необходимо наотрез отказаться от вредных привычек
Цитата дня: «Быть в гармонии с самим собой – это значит допускать все, что бы ни было» (Ошо).
Читайте также: