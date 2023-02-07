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Астрологический прогноз на 7 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
460
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться, нужно продолжать работу над теми, которые были начаты накануне. Данные, которые будут предоставлять другие люди, необходимо проверять – велика вероятность того, что кто-то нарочно решит ввести в заблуждение. 

Символ дня: обезьяна. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, цвет молодой листвы. 

Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: почки, кожа. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго, но проходят без последствий и осложнений. Нельзя заниматься самолечением – нужные препараты должен прописать только врач. 

Питание дня: жирные и мясные блюда необходимо заменить зеленью, овощами и фруктами. 

Стрижка дня: стрижка в этот день – категорическое табу. 

Магия и мистика дня: необходимо читать заговоры против сглаза и порчи. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о том, что ему необходимо изменить в своей жизни, чтобы улучшить ее качество. 

Табу дня: нельзя давать волю вредным привычкам – особенно курению. 

Афоризм дня: "Спокойствие – не что иное, как надлежащий порядок в мыслях" (Марк Аврелий). 

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Дата публикации
Просмотры
460
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