Астрологический прогноз на 7 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться, нужно продолжать работу над теми, которые были начаты накануне. Данные, которые будут предоставлять другие люди, необходимо проверять – велика вероятность того, что кто-то нарочно решит ввести в заблуждение.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, цвет молодой листвы.
Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель.
За какую часть тела отвечает: почки, кожа.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго, но проходят без последствий и осложнений. Нельзя заниматься самолечением – нужные препараты должен прописать только врач.
Питание дня: жирные и мясные блюда необходимо заменить зеленью, овощами и фруктами.
Стрижка дня: стрижка в этот день – категорическое табу.
Магия и мистика дня: необходимо читать заговоры против сглаза и порчи.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о том, что ему необходимо изменить в своей жизни, чтобы улучшить ее качество.
Табу дня: нельзя давать волю вредным привычкам – особенно курению.
Афоризм дня: "Спокойствие – не что иное, как надлежащий порядок в мыслях" (Марк Аврелий).
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