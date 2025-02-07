Астрологический прогноз на 7 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который люди чувствуют в это время, делает возможным реализацию любых проектов – как новых, так и начатых ранее.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют серьезных последствий, особенно если лечение было начато вовремя.
Питание дня: мясо нужно заменить овощами и фруктами.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры, призывающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: в снах нынешней ночи часто можно увидеть умерших родственников – возможно, они хотят дать свой совет или от чего-то предостеречь.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: "Почему мы не влюбляемся каждый месяц в кого-то нового? Потому что при расставании нам пришлось бы терять кусочек собственного сердца" (Зигмунд Фрейд).
Читайте также:
- Астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых кардинально изменится в 2025 году
- Гороскоп удачи на 2025 год для всех знаков Зодиака
- Зодиакальный гороскоп на февраль 2025 года для всех 12 знаков