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Астрологический прогноз на 7 февраля

Астрологический прогноз на 7 февраля

Фонтан - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который люди чувствуют в это время, делает возможным реализацию любых проектов  – как новых, так и начатых ранее. 

Символ дня: фонтан. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют серьезных последствий, особенно если лечение было начато вовремя. 

Питание дня: мясо нужно заменить овощами и фруктами.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры, призывающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: в снах нынешней ночи часто можно увидеть умерших родственников – возможно, они хотят дать свой совет или от чего-то предостеречь. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: "Почему мы не влюбляемся каждый месяц в кого-то нового? Потому что при расставании нам пришлось бы терять кусочек собственного сердца" (Зигмунд Фрейд). 

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