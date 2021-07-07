Астрологический прогноз на 7 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: решая любые жизненные вопросы – как профессионального, так и личного характера, – необходимо обращаться за помощью к интуиции: от нее сегодня будет гораздо больше пользы, чем от ума. Заниматься стоит только серьезными делами, рутину лучше оставить на потом – она только отнимет время и силы, а пользы не принесет.

Символ дня: корабль, остров, маяк, якорь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 9

Цвет дня: индиго, ультрамарин.

Камни дня: изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Слова дня: обретение цели.

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Мистика дня: в магических ритуалах можно – и нужно – использовать силу воды. Никаких противопоказаний к гаданиям нет.

Табу дня: не рекомендуется находиться на сквозняках и купать в холодной воде.

Какие люди рождаются в этот день: в это время на свет появляются высокоинтеллектуальные люди, с пытливым умом, увлекающиеся эзотерикой и мистикой. С одной стороны, они ищут ответы на свои вопросы – преимущественно научного характера, чему зачастую посвящают всю свою жизнь, с другой – обладают творческими способностями и тонко чувствуют искусство. Чаще всего выбирают профессии учителей, артистов, магов и целителей.

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