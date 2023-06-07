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Астрологический прогноз на 7 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
469
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7 июня

Астрологический прогноз на 7 июня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: звезды настоятельно рекомендуют всем не начинать важные дела, не решать серьезные профессиональные и финансовые вопросы, не принимать важные решения и как можно реже общаться с окружающими. 

Символ дня: золотой паук. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: зеленый гранат, красный оникс, уваровит, кровавик. 

За какую часть тела отвечает: брюшная полость. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, особенно если не тянуть с обращением к врачу. Нежелательно делать операции, связанные с кишечником, особенно важно отказаться от удаления аппендицита. 

Питание дня: нельзя употреблять в пищу мясо, молоко и хлеб. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно – считается, что она будет способствовать крепкому здоровью и долголетию. 

Дачные работы дня: можно полоть землю и удобрять растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие магическую силу огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но это не значит, что на них не стоит обращать внимания: они могут поведать о духовных проблемах, с которыми сталкивается человек. 

Табу дня: неадекватных и агрессивных людей, не умеющих контролировать свои эмоции, необходимо обходить десятой дорогой. 

Цитата дня: "Тот, кто открывает школу, закрывает тюрьму" (Виктор Гюго). 

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Дата публикации
Просмотры
469
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