Астрологический прогноз на 7 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: звезды настоятельно рекомендуют всем не начинать важные дела, не решать серьезные профессиональные и финансовые вопросы, не принимать важные решения и как можно реже общаться с окружающими.
Символ дня: золотой паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: зеленый гранат, красный оникс, уваровит, кровавик.
За какую часть тела отвечает: брюшная полость.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, особенно если не тянуть с обращением к врачу. Нежелательно делать операции, связанные с кишечником, особенно важно отказаться от удаления аппендицита.
Питание дня: нельзя употреблять в пищу мясо, молоко и хлеб.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно – считается, что она будет способствовать крепкому здоровью и долголетию.
Дачные работы дня: можно полоть землю и удобрять растения.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие магическую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но это не значит, что на них не стоит обращать внимания: они могут поведать о духовных проблемах, с которыми сталкивается человек.
Табу дня: неадекватных и агрессивных людей, не умеющих контролировать свои эмоции, необходимо обходить десятой дорогой.
Цитата дня: "Тот, кто открывает школу, закрывает тюрьму" (Виктор Гюго).
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