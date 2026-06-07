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Астрологический прогноз на 7 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для начала новых дел. Даже если они касаются домашнего хозяйства, зато можно – и нужно – планировать их и проводить к ним подготовку.
Символ дня: Ключ.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день не только тяжелы, но и продолжительны, поэтому важно прислушиваться к советам врача и не заниматься самолечением.
Питание дня: нельзя голодать и поститься – желудок нужно нагружать, чтобы он не начал есть сам себя.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: обстоятельства дня благоприятны для любых работ в саду.
Магия и мистика дня: гадать можно, только задавая вопросы финансового и материального характера.
Сны дня: сны нынешней ночи могут предсказать грядущие события, только если их правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя заниматься силовыми видами спорта, делать резкие движения и поднимать тяжести.
Цитата дня: «Здравомыслие и счастье – комбинация невозможная» (Марк Твен).
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