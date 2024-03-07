Астрологический прогноз на 7 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в этот день не стоит приступать к реализации новых проектов особенно финансового направления: вместо прибыли они принесут убыток.
Символ дня: Лягушка-путешественница.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, серо-голубой, перламутровый, жемчужный.
Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо, опираясь на прежние рекомендации врача.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, при этом мясо нужно заменить рыбой и овощами.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: можно делать защитные и любовные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи наглядно «объяснят» человеку, что в его жизни и характере мечтает его духовному росту.
Табу дня: важно избегать невнимательности и рассеянности – велика вероятность попасть в неприятную ситуацию.
Цитата дня: «Человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда осознает, что нужен другим» (Стефан Цвейг).
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