Астрологический прогноз на 7 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день не стоит приступать к реализации новых проектов особенно финансового направления: вместо прибыли они принесут убыток.

Символ дня: Лягушка-путешественница.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, серо-голубой, перламутровый, жемчужный.

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо, опираясь на прежние рекомендации врача.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, при этом мясо нужно заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Магия и мистика дня: можно делать защитные и любовные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи наглядно «объяснят» человеку, что в его жизни и характере мечтает его духовному росту.

Табу дня: важно избегать невнимательности и рассеянности – велика вероятность попасть в неприятную ситуацию.

Цитата дня: «Человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда осознает, что нужен другим» (Стефан Цвейг).

Читайте также: