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Астрологический прогноз на 7 марта

Астрологический прогноз на 7 марта

Лягушка - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день не стоит приступать к реализации новых проектов особенно финансового направления: вместо прибыли они принесут убыток.

Символ дня: Лягушка-путешественница.

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, серо-голубой, перламутровый, жемчужный. 

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо, опираясь на прежние рекомендации врача. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, при этом мясо нужно заменить рыбой и овощами. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Магия и мистика дня: можно делать защитные и любовные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи наглядно «объяснят» человеку, что в его жизни и характере мечтает его духовному росту. 

Табу дня: важно избегать невнимательности и рассеянности – велика вероятность попасть в неприятную ситуацию. 

Цитата дня: «Человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда осознает, что нужен другим» (Стефан Цвейг). 

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