Астрологический прогноз на 7 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне, главное — экономно расходовать отпущенные звездами моральные и физические силы.

Символ дня: крылатый лев.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: полость рта.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, затягиваются надолго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу, особенно нежелательно запускать любые стоматологические проблемы.

Питание дня: под запретом находится жирное, жареное, фастфуд, полуфабрикаты и уличная еда.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — скорее всего, она окажется неудачной.

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения.

Магия и мистика дня: нужно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: не стоит серьезно относиться к снам нынешней ночи: несмотря на пугающий сюжет, они не предвещают ничего плохого или опасного.

Табу дня: нельзя — даже в ответ на недоброжелательное отношение окружающих — проявлять агрессию по отношению к ним.

Цитата дня: «Сколько же есть вещей, без которых можно жить» (Сократ).

