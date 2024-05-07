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Астрологический прогноз на 7 маягия

Астрологический прогноз на 7 маягия

Перламутр - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: первый день Гекаты или «темной Луны», когда спутник Земли на небе не виден. Обладает мощной негативной энергией, с которой сложно справиться, но обстоятельства не стоит считать приговором: главное, ни с кем не ссориться и не конфликтовать. 

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность – нужно не только сразу же обратить к врачу, но и отказаться – хотя бы на время! – от вредных привычек: алкоголя, курения, чрезмерного употребления кофе. – одной-двух чашек будет вполне достаточно. 

Питание дня: питание нужно свести к минимуму – перегружать желудок категорически не рекомендуется. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: в саду и огороде можно делать только то, что не имеет непосредственного отношения к растениям – например, обустраивать загородный участок или рыхлить землю. 

Магия и мистика дня: не стоит гадать без крайней необходимости, если же таковая возникнет, то задавать нужно только действительно важные вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи не будут нести смысловой нагрузки, поэтому – даже если они окажутся неприятными – не стоит обращать на них внимание. 

Табу дня: чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя отвечать согласием на предложения легкого заработка. 

Цитата дня: «Наводить порядок нужно тогда, когда еще нет смуты» (Лао-Цзы). 

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