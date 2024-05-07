Астрологический прогноз на 7 маягия

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: первый день Гекаты или «темной Луны», когда спутник Земли на небе не виден. Обладает мощной негативной энергией, с которой сложно справиться, но обстоятельства не стоит считать приговором: главное, ни с кем не ссориться и не конфликтовать.

Символ дня: Гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность – нужно не только сразу же обратить к врачу, но и отказаться – хотя бы на время! – от вредных привычек: алкоголя, курения, чрезмерного употребления кофе. – одной-двух чашек будет вполне достаточно.

Питание дня: питание нужно свести к минимуму – перегружать желудок категорически не рекомендуется.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: в саду и огороде можно делать только то, что не имеет непосредственного отношения к растениям – например, обустраивать загородный участок или рыхлить землю.

Магия и мистика дня: не стоит гадать без крайней необходимости, если же таковая возникнет, то задавать нужно только действительно важные вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи не будут нести смысловой нагрузки, поэтому – даже если они окажутся неприятными – не стоит обращать на них внимание.

Табу дня: чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя отвечать согласием на предложения легкого заработка.

Цитата дня: «Наводить порядок нужно тогда, когда еще нет смуты» (Лао-Цзы).

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