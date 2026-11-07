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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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163
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 7 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Лотос

Лотос / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той сфере жизни, которая наиболее важна для каждого конкретного человека.

Символ дня: Лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, белый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.

Болезни дня: важно беречь зрение и следить за состоянием артериального давления.

Питание дня: крупы и мясо нужно заменить овощами и зеленью.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки — она придает шарм и привлекательность.

Магия и мистика дня: можно заниматься домашней магией — прежде всего, защитой своего дома.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать = даже бумагу в этот день лучше не рвать.

Цитата дня: «Подвижное сильнее неподвижного» (Эрих Мария Ремарк).

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