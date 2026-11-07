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Астрологический прогноз на 7 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той сфере жизни, которая наиболее важна для каждого конкретного человека.
Символ дня: Лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, белый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.
Болезни дня: важно беречь зрение и следить за состоянием артериального давления.
Питание дня: крупы и мясо нужно заменить овощами и зеленью.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки — она придает шарм и привлекательность.
Магия и мистика дня: можно заниматься домашней магией — прежде всего, защитой своего дома.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.
Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать = даже бумагу в этот день лучше не рвать.
Цитата дня: «Подвижное сильнее неподвижного» (Эрих Мария Ремарк).
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