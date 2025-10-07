Астрологический прогноз на 7 октября

Кисть винограда / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день свободы и раскрепощенности, когда можно устраивать себе хотя бы небольшие праздники, но терять голову все же не стоит.

Символ дня: кисть винограда.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но их течение окажется острым, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: можно позволить себе немного вредных продуктов и алкоголя — например, бокал красного сухого вина, но — в меру.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: время благоприятно для любых работ в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно создавать амулеты и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение трех дней.

Табу дня: нельзя грустить и тосковать — это может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Людей „сжигает“ не работа, а беспокойство. Труд не вреден: вряд ли на человека можно взвалить больше, чем он понесет. А беспокойство — сродни ржавчине» (Генри Форд).

