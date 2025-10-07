- Дата публикации
Астрологический прогноз на 7 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день свободы и раскрепощенности, когда можно устраивать себе хотя бы небольшие праздники, но терять голову все же не стоит.
Символ дня: кисть винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но их течение окажется острым, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: можно позволить себе немного вредных продуктов и алкоголя — например, бокал красного сухого вина, но — в меру.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: время благоприятно для любых работ в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно создавать амулеты и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение трех дней.
Табу дня: нельзя грустить и тосковать — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Людей „сжигает“ не работа, а беспокойство. Труд не вреден: вряд ли на человека можно взвалить больше, чем он понесет. А беспокойство — сродни ржавчине» (Генри Форд).
