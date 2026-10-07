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Астрологический прогноз на 7 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от любых начинаний, какой бы жизненной сферы они ни касались, необходимо отказаться: результат окажется совсем не таким, как мы рассчитываем.
Символ дня: Омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, изумрудный, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому нельзя отказываться от визита к врачу от визита к врачу. Особое внимание нужно обратить на энергетические затраты организма — нельзя трать силы и переутомляться.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой и овощами, приготовленными на пару.
Стрижка дня: стричься в тот день не только можно, но и нужно — астрологи считают, что она улучшит настроение и принесет удачу.
Дачные работы дня: можно собирать оставшийся урожай овощей и убирать на дачном участке, подготавливая его к зиме.
Магия и мистика дня: можно самостоятельно создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человеку глаза на существующие у него внутренние проблемы, которые необходимо решить.
Табу дня: нельзя тратить время и силы на пустые разговоры и споры.
Цитата дня: «Относись к людям так, как будто бы они такие, какими должны быть, и ты поможешь им стать такими, какими они способны стать» (Иоганн Вольфганг Гете).
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