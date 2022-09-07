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Астрологический прогноз на 7 сентября

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Астрологический прогноз на 7 сентября

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для добрых дел – будучи осуществленными сегодня, они вернутся сторицей к тому, от кого исходят. На чрезмерную эмоциональность окружающих людей не стоит реагировать соответствующим образом, да и самим лучше ни на кого не злиться. 

Символ дня: сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: бирюзовый, морской волны. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: желательно избегать эмоциональных и психологических нагрузок, памятуя о том, что все болезни от нервов – такие проявления человеческой натуры могут стать причиной серьезных заболеваний. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение недели. 

Афоризм дня: "Любовь, желающая быть только духовной, становится тенью; если же она лишена духовного начала, то становится подлостью" (Генрик Сенкевич). 

Геометрическая фигура дня: вертикально вытянутый прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Ломадор – омолаживает и увеличивает количество часов в сутках. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические действия и обряды, использующие магическую и целительную сил воды. 

Табу дня: нельзя проливать воду. 

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