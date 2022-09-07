Астрологический прогноз на 7 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для добрых дел – будучи осуществленными сегодня, они вернутся сторицей к тому, от кого исходят. На чрезмерную эмоциональность окружающих людей не стоит реагировать соответствующим образом, да и самим лучше ни на кого не злиться.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: бирюзовый, морской волны.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: желательно избегать эмоциональных и психологических нагрузок, памятуя о том, что все болезни от нервов – такие проявления человеческой натуры могут стать причиной серьезных заболеваний.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение недели.

Афоризм дня: "Любовь, желающая быть только духовной, становится тенью; если же она лишена духовного начала, то становится подлостью" (Генрик Сенкевич).

Геометрическая фигура дня: вертикально вытянутый прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Ломадор – омолаживает и увеличивает количество часов в сутках.

Магия и мистика дня: можно проводить магические действия и обряды, использующие магическую и целительную сил воды.

Табу дня: нельзя проливать воду.

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