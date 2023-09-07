Астрологический прогноз на 7 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: агрессивными могут стать даже самые спокойные люди – их одолеют соблазны и инстинкты, поэтому необходимо сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять максимальное терпение.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, медовый, апельсиновый, рябиновый, янтарный.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: все заболевания этого дня связаны с ослаблением иммунитета, поэтому важно беречься – особенно это касается простудных и вирусных заболеваний.
Питание дня: мясо и рыбу лучше заменить овощами, фруктами и кисломолочными продуктами, а от спиртного – как, впрочем, и курения – лучше и вовсе отказаться.
Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.
Дачные работы дня: работать желательно с наземной частью растений, корни – во избежание травмирования – лучше не трогать.
Магия и мистика дня: можно выставлять защиту против чужой зависти и злобы.
Сны дня: любой сюжет снов нужно воспринимать с точностью до наоборот.
Табу дня: нельзя ни с кем конфликтовать, лучше отойти в сторону и дать неприятелю захлебнуться собственной злобой.
Цитата дня: «Нет ничего более трагичного в жизни, чем абсолютная невозможность изменить то, что уже сделано» (Джон Голсуорси).
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