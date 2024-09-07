Астрологический прогноз на 7 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо с большой осторожностью относиться к новым начинаниям – они могут дать результат, противоположный тому, который задумывался изначально.
Символ дня: Кабан, роющий землю.
Стихия дня: Земля.
Счастливый цвет дня: индиго, аквамарин.
Счастливые камни дня: янтарь.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, обусловлены снижением иммунитета – необходимо подумать о том, как поднять его уровень.
Питание дня: нельзя голодать, можно есть молочные и кисломолочные продукты, каши.
Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: успешными окажутся любые садово-огородные работы.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, привлекающие любовь, дружбу и финансовый успех.
Сны дня: смысл снов нынешней ночи напрямую зависит от их сценария: хороший сюжет говорит о том, что в жизни человека все в порядке, и – наоборот.
Табу дня: нельзя никому показывать раздражение, злость и ярость.
Цитата дня: «Не стоит ставить крест на себе, своем счастье, возможности их обретения ни в каком возрасте. Перемены к лучшему могут произойти всегда, в любой момент» (Ричард Гир).
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