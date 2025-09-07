Астрологический прогноз на 7 сентября

Бабочка / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на грандиозные проекты, какой бы сферы они ни касались, в этот день лучше не замахиваться.

Символ дня: Бабочка.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, свертываемость которой сегодня понизится, поэтому от хирургических операций, если они не носят экстренного характера, нужно отказаться.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс — переедание и голодание одинаково вредны.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: можно очищать от негатива магические инструменты, пометив их под проточную воду.

Сны дня: приятные сновидения говорят о том, душа человека кристально чиста, и — наоборот.

Табу дня: нельзя проявлять гнев и агрессию.

Цитата дня: «Уныние, страхи, сомнения, недостаток уверенности в себе — это микробы, которые убили преуспевание и счастье миллионов людей» (Орисон Суэт Марден).

