Астрологический прогноз на 7 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на грандиозные проекты, какой бы сферы они ни касались, в этот день лучше не замахиваться.
Символ дня: Бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, свертываемость которой сегодня понизится, поэтому от хирургических операций, если они не носят экстренного характера, нужно отказаться.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс — переедание и голодание одинаково вредны.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: можно очищать от негатива магические инструменты, пометив их под проточную воду.
Сны дня: приятные сновидения говорят о том, душа человека кристально чиста, и — наоборот.
Табу дня: нельзя проявлять гнев и агрессию.
Цитата дня: «Уныние, страхи, сомнения, недостаток уверенности в себе — это микробы, которые убили преуспевание и счастье миллионов людей» (Орисон Суэт Марден).
