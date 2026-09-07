Астрологический прогноз на 7 сентября

Болото / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда энергии будет мало, поэтому расходовать ее нужно экономно, не допуская бессмысленных трат, для активной деятельности день не подходит.

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Символ дня: Болото.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл.

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За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, плохо поддаются диагностике, поэтому поставленный диагноз стоит проверить у другого врача, еще лучше если их будет несколько.

Питание дня: питаться сегодня –ивпрочем, как и в любой другой день -необходимо умеренно, мясо лучше заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки

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Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на длительное хранение, а также обрезать и прививать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: день благоприятен для собственноручного изготовления защитных талисманов и оберегов.

Сны дня: сны нынешней ночи ненавязчиво подсказывают, от каких недостатков человеку нужно избавиться.

Табу дня: под запретом — рассеянность и неорганизованность, для решения любой задачи понадобится собранность и сосредоточенность на действиях.

Цитата дня: «Опыт- это не то, что с вами произошло, это то, что вы делаете с тем, что с вами произошло» (Олдос Хаксли).

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