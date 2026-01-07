Астрологический прогноз на 7 января

Паук / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать новые дела не рекомендуется — они дадут результаты, прямо противоположные ожидаемым.

Символ дня: паук.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лабрадор, оливин.

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, являются вялотекущими, но продолжительными, поэтому с появлением первых симптомов необходимо принять все необходимые меры.

Питание дня: день благоприятен для начала поста и диеты.

Стрижка дня: стричься нельзя категорически.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи могут многое рассказать о нынешней жизненной ситуации, поэтому необходимо обратить на них самое пристальное внимание.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивно настроенными людьми.

Цитата дня: «Позитив — это то, что нужно культивировать в себе самостоятельно, потому что занять его обычно не у кого» (Джулиана Вильсон).

