- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 7 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать новые дела не рекомендуется — они дадут результаты, прямо противоположные ожидаемым.
Символ дня: паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лабрадор, оливин.
За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, являются вялотекущими, но продолжительными, поэтому с появлением первых симптомов необходимо принять все необходимые меры.
Питание дня: день благоприятен для начала поста и диеты.
Стрижка дня: стричься нельзя категорически.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи могут многое рассказать о нынешней жизненной ситуации, поэтому необходимо обратить на них самое пристальное внимание.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивно настроенными людьми.
Цитата дня: «Позитив — это то, что нужно культивировать в себе самостоятельно, потому что занять его обычно не у кого» (Джулиана Вильсон).
Читайте также: