Астрологический прогноз на 8-9 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, нельзя разрушать, а можно только строить и созидать. Особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо «ловить» благоприятный момент.

Символ дня: Утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый, желтый, золотой, песочный.

Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут быть продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому – в случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение категорически не допускается.

Питание дня: можно включать в рацион даже те продукты, которые диетологи обычно не рекомендуют к употреблению, единственное правило, которое стоит соблюсти – нельзя злоупотреблять их количеством. Жидкость в это время будут иметь свойство застаиваться в организме, поэтому лучше сократить ее количество.

Стрижка дня: день категорически не подходит для стрижки.

Дачные работы дня: можно облагораживать сад и благоустраивать загородный участок.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам, читая соответствующие заговоры и проводя обряды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают полезными – в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся ситуации.

Табу дня: нельзя переезжать с квартиры на квартиру и даже просто передвигать в доме мебель.

Цитата дня: «Думать – самая трудная работа. Наверное, поэтому так мало людей этим занимаются» (Генри Форд).

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