Астрологический прогноз на 8 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: главное в этот день — сохранять спокойствие, тогда будут удаваться любые дела.
Символ дня: голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: необходимо избегать стрессов — они могут стать причиной самых разных заболеваний.
Питание дня: голодание противопоказано, но нужно соответствовать принципу умеренности в питании.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ — чем активнее они будут, тем лучше.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют правильной расшифровки.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Жизнь человека имеет смысл до тех пор, пока он вносит смысл в жизни других людей с помощью любви, дружбы, сострадания и протеста против несправедливости…» (Симона де Бовуар).
