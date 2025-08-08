Астрологический прогноз на 8 августа

Голуби / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: главное в этот день — сохранять спокойствие, тогда будут удаваться любые дела.

Символ дня: голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: необходимо избегать стрессов — они могут стать причиной самых разных заболеваний.

Питание дня: голодание противопоказано, но нужно соответствовать принципу умеренности в питании.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ — чем активнее они будут, тем лучше.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют правильной расшифровки.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Жизнь человека имеет смысл до тех пор, пока он вносит смысл в жизни других людей с помощью любви, дружбы, сострадания и протеста против несправедливости…» (Симона де Бовуар).

